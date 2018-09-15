Salt Lake - Minnesota Stars maçı rakamları

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Salt Lake, 16 Eylül 2018 Pazar günü Minnesota Stars takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 04:30. Maç öncesi Salt Lake 44 puanla 8. sırada, Minnesota Stars 29 puanla 17. sırada bulunuyor. Salt Lake son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Minnesota Stars son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 554. İddaa'da Salt Lake kazanır 1.30, berabere biter 4.30, Minnesota Stars kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.70, üst 1.20 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Salt Lake son hafta oynanan Kansas City Wizards maçında 2-1 kazandı.

Minnesota Stars ise San Jose Earthquakes maçında 3-2 yenildi.

Salt Lake, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 10 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Salt Lake, kendi sahasında 32 gol attı, 18 gol yedi.

Minnesota Stars, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 12 mağlubiyet elde etti. Minnesota Stars, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 37 kez topu kendi kalesinde gördü.

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