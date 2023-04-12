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Salvatore Adamo unutulmaz şarkılarıyla İş Sanat'ta

Her Yerde Kar Var, Karlar Düşer, İsmini Haykırıyorum, Sevme Sen Beni şarkılarıyla akıllarda yer edinen dünyaca ünlü şarkıcı Salvatore Adamo, İş Sanat'ta sevenleriyle buluşuyor

Salvatore Adamo unutulmaz şarkılarıyla İş Sanat'ta
HABERTURK.COM

Her Yerde Kar Var, Karlar Düşer, İsmini Haykırıyorum, Sevme Sen Beni şarkılarıyla gönüllerde taht kuran dünyaca ünlü şarkıcı Salvatore Adamo, İş Sanat’ta vereceği konserle sevenleriyle bir araya gelecek.

Adamo, 12 Nisan’da saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda dinleyicilere müzik ziyafeti yaşatacak. 

Fransızca şarkılarıyla dünya çapında 100 milyonu aşkın albüm satışı elde eden sanatçının şarkıları 1960’lı yıllarda Fecri Ebcioğlu tarafından Türkçe’ye uyarlanarak günümüze kadar ulaşmayı başardı.

Adamo, konser öncesi Habertürk’ün sorularını yanıtladı.

En unutulmaz anlarını paylaşan sanatçı, "Her Yerde Kar Var şarkısını söylediğimde insanlar o kadar bağırıyordu ki müzisyenlerimi zor duyuyordum. İnsanlar çılgına dönmüştü. Yaşanan o sevinç patlamasıyla şarkı söylemek benim için zordu. Bunlar hayatınız boyunca aklınızda tutacağınız eşsiz anılar" dedi

Sanatçı, Türk halkı ile arasındaki bağı şu cümlelerle anlattı:

Türk halkı ile aramdaki bağlantı Fransa'da bile ünlü olmadan önce 1964 yılında Türkiye'ye gelmiş olmam. Bu durum benim için çok önemli. Tabii ki Türk halkının benim ilk şarkılarımı hatırladığını biliyorum. Konserlerimde de o şarkıları söyleyeceğim. Ama ben dinleyicilerin yaşadığım evrimi de keşfetmelerini istiyorum. 60'lı yıllarda hayal kuran genç bir adamdım. Şimdi bulutlarımdan indim ve dünyada neler olduğunu biliyorum. Tabii ki şarkılarım yaşananlardan etkileniyor. Ama ben onları politik olarak ele almıyorum."

Repertuvarı hakkında da ipuçları veren Salvatore Adamo, "Şunu söylemeliyim ki 60 yıl sonra hala insanların şarkılarımı hatırlıyor olmalarına şaşırıyorum. Bu benim için çok büyük bir ayrıcalık. Tanrı'nın bir lütfu gibi. Elbette insanların beklediği şarkıları söyleyeceğim. Bu şarkıları söylememek iddialı olurdu. Geçenlerde ünlü İngiliz ve Amerikan şarkılarının uyarlamasından oluşan özel bir albüm yayınladım. Bunu daha önce hiç yapmamıştım. Belki bu albümden bir ya da iki şarkı söylerim. Belki Elton John'un 'Sorry Seems to Be the Hardest Word' şarkısını, belki Gilbert O'Sullivan'ın Claire şarkısını söylerim" dedi. 

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