Salvatore Foti: Teklif beni heyecanlandırdı ama...

Deneyimli teknik direktörlerden Jose Mourinho'nun hem Roma'da hem de şu anda Fenerbahçe'de yardımcılığına yapan Salvatore Foti, Tuttomercatoweb'e konuştu.

"TEKLİF BENİ HEYECANDIRDI ANCAK..." İtalya Serie B takımlarından Cosenza'nın kendisiyle iletişime geçtiğini ve sözleşmenin hazır olduğunu dile getiren Foti, "Kendimi teknik direktörlüğe hazır hissediyor muyum bilmiyorum. Ben İtalyanım ve orada büyüdüm. Teklif beni heyecanlandırdı ancak ben Fenerbahçe ve Mourinho'ya söz vermiştim. Fenerbahçe'de kendimi iyi hissediyorum." dedi.