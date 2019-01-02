UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray ile karşılaşacak Benfica'da Arjantinli futbolcu Eduardo Salvio'nun sözleşmesi uzatıldı.

Benfica Kulübü, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Salvio'nun sözleşmesinin 2022'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

Salvio, ülkesinin Lanus ve İspanya'nın Atletico Madrid takımlarında oynadıktan sonra 2012'de bonservisiyle Benfica'ya transfer oldu. Bu sezon sakatlığı nedeniyle birçok maçı kaçıran Salvio, çıktığı 16 karşılaşmada 4 gol attı ve 5 asist yaptı.

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