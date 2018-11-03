Salzburg - Mattersburg rakamlar

Avusturya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Salzburg, 04 Kasım 2018 Pazar günü Mattersburg takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 16:30. 32 puanlı Salzburg 1. sırada bulunuyor, Mattersburg 14 puana sahip ve 9. sırada. Salzburg, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Mattersburg son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 504 kodlu maçı oynayanlar; Salzburg galibiyet oranı 1.05, beraberlik oranı 6.25, Mattersburg galibiyet oranı 12.50. 2.5 gol altının oranı 2.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.25. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Salzburg son haftadaki Austria Vienna müsabasında 4-0 yenildi.

Mattersburg, Lask Linz karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 1 beraberlik, alan Salzburg, 13 gol attı ve 4 gol yedi.

Mattersburg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Mattersburg, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ