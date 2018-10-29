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Şam'daki Suriye Ulusal Müzesi'nin bir bölümü yeniden kapılarını açtı

İç savaş nedeniyle 6 yıl önce kapanan başkent Şam'daki Ulusal Müze'nin bir kısmı yeniden ziyaretçilere açıldı. Savaşın başlamasının ardından müze kapatılarak içindeki tarihi eserlerin büyük bölümü korunmak üzere gizli yerlere taşınmıştı.

29.10.2018 - 18:00 | Güncelleme:
- Reuters
Suriye Ulusal Müzesi 1920 yılında açılmıştı.

İç savaş nedeniyle 6 yıl önce kapanan başkent Şam'daki Ulusal Müze'nin bir kısmı yeniden ziyaretçilere açıldı.

Savaşın başlamasının ardından müze kapatılarak içindeki tarihi eserlerin büyük bölümü korunmak üzere gizli yerlere taşınmıştı.

Müzenin bir kısmını açma kararı, Suriye hükümetinin ülkedeki hayatın normale dönmeye başladığını ispatlama çabası olarak görülüyor.

Suriye Kültür Bakanı Muhammed al-Ahmed 'müzenin yeniden açılmasının ülkenin zengin kültürel mirasının "terörizm" ile yok edilemediğinin açık mesajı' olduğunu söyledi.

Müzenin Müdür Yardımcısı Ahmed Deeb müzenin tamamını açmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Müzenin bahçesi çatışmalar sırasında halka açıktı ancak binaya girmek yasaktı.

- EPA
- Reuters

Tarihi ticaret yollarının üstünde bulunan Suriye, zengin ve çeşitli bir kültürel mirasa sahip.

Başkentteki Ulusal Müze'de bulunan eserler korunabilmiş olsa da aavaşta ülkenin farklı bölgelerindeki birçok tarihi eser zarar gördü ya da yok oldu.

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Palmira antik kenti de, IŞİD'in eline geçmesinin ardından ciddi zarar görmüştü.

- EPA

Halep'in tarihi kent merkezi de savaşta büyük hasar aldı. Bunun yanında ülkeden sayısız tarihi eserin de savaşı fırsat gören kaçakçılar tarafından başka ülkelere kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Hükümet yetkilileri ay başında yaptıkları açıklamada, halen muhalif militanların elinde olan bölgelerden ve sınırdan binlerce tarihi eserin "kurtarıldığını" açıklamış ve bu eserleri Şam'daki Opera Binası'nda sergilemişti.

Suriye ordusu yıl başında Şam'ın tam kontrolünü yeniden sağlamıştı.

Suriye'de 7 yıldır süren savaşta 350 binden fazla kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

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