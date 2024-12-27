Şam Valisi: İsrail ile bir sorunumuz yok

Baas Rejiminin devrilmesinin ardından iktidarı devralan HTŞ ve kurduğu Suriye Geçiş Hükûmeti, İsrail ile ilişkilerin düzelmesinden yana olduklarına ilişkin açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Daha önce HTŞ Lideri Ahmed Şara tarafından sıkça dile getirilen İsrail ile barış söylemi bu sefer de yeni atanan Şam Valisi Mahir Mervan tarafından dile getirildi. NPR isimli yayın organına röportaj veren Mervan, "İsrail biraz korku hissetmiş olabilir, bu sebeple Suriye'yi biraz bombaladılar ve ilerlediler. Ancak biz İsrail'le ilgili herhangi bir endişe taşımıyoruz, bizim problemimiz İsrail'le değil." dedi.