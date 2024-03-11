Saman balyalarının altında can verdi
Aydın'da 72 yaşındaki Ahmet Tekin, saman balyalarının altında kalarak yaşamını yitirdi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, üzerine devrilen saman balyalarının altında kalan Ahmet Tekin (72) hayatını kaybetti. Olay, saat 19.00 sıralarında Kılavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Besicilik yapan Ahmet Tekin, iddiaya göre ahırdaki hayvanlarını beslemek için samanlıktan balya indirmek istedi. Bu sırada indirmeye çalıştığı saman yığını Tekin’in üzerine devrildi.
Tekin’in saman balyalarının altında kaldığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balyaların altından çıkarılan Tekin’in sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Tekin’in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Bozdoğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.