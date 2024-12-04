Saman balyalarının altında can verdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde, kamyonun kasasından indirmek istediği saman balyaları üzerine devrilen Adnan Tunalı (63), hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Umurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli fırıncı Adnan Tunalı, komşusunun hayvanları için aldığı samanların kamyondan indirmesine yardım etmek istedi. Bu sırada saman balyaları bir anda devrildi. 2 çocuk babası Tunalı, balyaların altında kaldı.