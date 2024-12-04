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        Saman balyalarının altında can verdi

        Aydın'da 63 yaşındaki Adnan Tunalı, indirmek istediği saman balyalarının altında kalarak yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 18:55 Güncelleme: 04.12.2024 - 18:55
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        Saman balyalarının altında can verdi
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        Aydın’ın Efeler ilçesinde, kamyonun kasasından indirmek istediği saman balyaları üzerine devrilen Adnan Tunalı (63), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Umurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli fırıncı Adnan Tunalı, komşusunun hayvanları için aldığı samanların kamyondan indirmesine yardım etmek istedi. Bu sırada saman balyaları bir anda devrildi. 2 çocuk babası Tunalı, balyaların altında kaldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, saman balyalarının altından çıkarılan Tunalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Adnan Tunalı'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, alayla ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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