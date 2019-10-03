Van'ın Edremit ilçesinde bir ev ve araçta 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı

Meral Yıldız'ın haberine göre, bir ihbarı değerlendiren Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Van'ın Edremit İlçesi Eminpaşa Mahallesi Göl Sokak üzerinde bulunan bir ikamet ve müştemilatında arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği Lisa ile birlikte yapılan detaylı aramada; ikametin müştemilatında bulunan samanlıkta, saman çuvallarının arasına ve aracın yakıt deposuna zulalanmış vaziyette 643 paket halinde 331 Kilo 160 gram eroin ele geçirildi.



Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 6 şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi.