Saman yüklü tır devrildi - ÇANAKKALE

AA

Edinilen bilgiye göre Çanakkale'den İzmir istikametine seyretmekte olan Mehmet D. yönetimindeki 47 PJ 705 plakalı saman yüklü tır, ilçe merkezinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.Kaza sonucu tırda yüklü bulunan samanlar yola saçıldı. Kazadan ötürü uzun süre araç trafiğine kapalı kalan yol Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin çalışması ve yol temizleme çalışmasının ardından kontrollü olarak tekrar araç trafiğine açıldı.Olayla ilgili polisin soruşturması devam ediyor.