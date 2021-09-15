Samandağ biberi coğrafi işaret tescil belgesi aldı

AA

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin, oda binasında yaptığı basın toplantısında, Samandağ ilçesinin değerlerini hassasiyetle takip ettiklerini söyledi.

Daha önce Samandağ ney kamışının coğrafi işaret belgesini aldıklarını belirten Çinçin, şöyle devam etti:

"Şimdi de Samandağ biberinin coğrafi işaret belgesini aldık. Gerçekten çok heyecanlıyız ve bunun ciddi anlamda bir sinerji yaratacağını düşünüyoruz. Yağ yakma özelliğinden dolayı Samandağ biberi Allah'ın bu coğrafyaya verdiği bir lütuftur. Tabii ki 3 bin 200 dekarlık alanda 6-7 bin ton arasında üretilen bir mahsulden bahsediyoruz, bu yeterli değil, özellikle tarım teknolojilerini kullanarak çeşitli konularda destekleyerek bu 6-7 bin tonu 10-15 bin tonlara çıkarmamız lazım. Coğrafi işaretten sonra bu biberin üretimi daha da artacak. Samandağ biberi şu an sadece iç piyasada tüketiliyor, kısa zamanda uluslar arası tesciline de müracaat edeceğiz, herkese hayırlı olsun."

Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı da Samandağ'da üretilen biberinin coğrafi işaret almasına vesile olduklarını için ATSO yönetimine teşekkür etti.