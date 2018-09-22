Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) Sanat Galerisi, Türkiye’de ağaç baskı sanatında akla gelen ilk isimlerden birisi olan Hasan Kıran’ın ‘Şamanik Senfoni/Çanlar II’ sergisine ev sahipliği yapıyor.
3-31 Ekim tarihleri arasında CKM Sanat Galerisi'nde yer alacak sergide, Hasan Kıran’ın farklı kültürel imgeleri, sembolleri bir araya getirdiği baskı resimleri yer alacak. Sergide 40’dan fazla büyük boyutlu baskı ve ağaç kalıpları görmek mümkün. Yüksek öğrenimini Japonya’da tamamlayan Hasan Kıran’ın baskı resimlerinde, şaman kültürünün yanı sıra Anadolu uygarlıklarının özellikle de Urartu sembollerinin ve Çatalhöyük duvar resimlerinin izleri görülüyor.
Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi Sanat Galerisinde 3 Ekim saat 18:00’de sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sergiyi 31 Ekim’e kadar gezmek mümkün.
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