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HaberlerDünyaAsya-Pasifik
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Samoa'da hükûmet krizine Birleşmiş Milletler dahil oldu

Güney Pasifik ada ülkesi Samoa'da liderlik savaşı devam ediyor. 1998 yılından itibaren başbakan olan Tuila'epa Sailele Malielegaoi, iktidarını Samoa'nın ilk kadın başbakanı unvanına yeni sahip olan Fiame Naomi Mataʻafa'ya kaptırdı. Ülkede siyasi krizi çözmek için BM diyalog çağrısı yaptı.

Samoa'da hükûmet krizine Birleşmiş Milletler dahil oldu
Birleşmiş Milletler'den Samoa'da liderlik savaşına yardım teklifi
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1998 yılından beri Güney Pasifik ada ülkesinin lideri Tuila'epa Sailele Malielegaoi, nisan seçimlerinden itibaren parlamentoda çoğunluğu kaybetmesine rağmen iktidarı bırakmayı reddetmişti.

Yüksek Mahkeme kararına rağmen koltuğunu bırakmayı reddeden liderin iktidarını kaptırdığı isim Tek Tanrı'ya İnanç Partisi (FAST) lideri Fiame Naomi Mata'afa.

Fiame Naomi Mata'afa, mahkeme tarafından onaylanan tek sandalyeli bir parlamento çoğunluğuyla Samoa’nın ilk kadın başbakanı olmaya hak kazandı.

22 yıllık Samoa ve HRPP Partisi lideri Malielegaoi, iktidarını kaptırdığı seçilmiş lider Mataʻafa'nın meclise girmesini engellemişti.

BM'DEN YARDIM TEKLİFİ

Birleşmiş Milletler, tartışmalı seçim sonuçlarını ve Güney Pasifik ülkesindeki iki liderin iktidar krizinde, Samoa'daki siyasi liderleri diyalog yoluyla krizi çözmeye çağırdı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, salı günü yaptığı açıklamada Samoa'da partilerden bir destek talebi geldiği takdirde, krize yardımcı olabileceğini söyledi.

Genel Sekreter açıklamasında, ''Samoa'daki liderleri, Samoa halkı ve kurumlarının çıkarına en iyi şekilde diyalog yoluyla mevcut siyasi duruma çözüm bulmaya çağırıyor." ifadelerini kullandı.

KÖRFEZDE RIHTIM İNŞAATI

Yeni lider Mata'afa'nın Vaiusu Körfezi'nde önerilen Çin destekli 100 milyon dolarlık liman inşaatı Samoa'da bölücü bir konu oldu. Naomi Mata'afa, Çin ile iyi ilişkiler sürdürmeyi amaçladığını ve liman projesinin acil ihtiyaçlardan biri olduğunu söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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