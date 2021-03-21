Süper Lig’de oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertlilerin Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta adeta yokları oynadı. Sahada herhangi bir varlık gösteremeyen Tanzanyalı futbolcu, maç içerisindeki isteksiz bir görüntü çizdi. 59. dakikada yerini Thiam’a bırakan Samatta, saha kenarına gelirken yavaş hareketleriyle dikkat çekti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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