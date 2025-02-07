Sambou Şanlıurfaspor'da
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, son olarak Konyaspor'da forma giyen golcü oyuncu Bouly Junior Sambou'yu kadrosuna kattı.
Giriş: 07.02.2025 - 19:06 Güncelleme: 07.02.2025 - 19:06
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, TÜMOSAN Konyaspor'dan forvet oyuncusu Bouly Junior Sambou'yu renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Bouly Junior Sambou ile sözleşme imzaladı. Aramıza hoş geldin Sambou." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, kulüp yöneticisi Halil Arıcı'nın imza töreninde yer aldığı kaydedildi.
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