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SAMDOB çocuk oyunu "Sihirbaz Oz"u tekrar sahneledi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) tarafından 2019-2020 sanat sezonunda çocuk oyunu "Sihirbaz Oz" öğrenciler için tekrar sahnelendi.

SAMDOB çocuk oyunu
AA

SAMDOB Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Salonu'nda bestesi, şarkı sözleri ve metin uyarlaması Özlem Abacı'ya, müzik düzenlemesi Özgür Sevinç'e, rejisi Esra Tütüncüoğlu'na, koreografisi Özgün Barılı'ya ait "Sihirbaz Oz"u çocuklar ilgiyle izledi.

Oyunun dekor tasarımını Filiz Dinç, kostüm tasarımını ise Gülnur Çağlayan Tuluk yapıyor.

Tek perde olan ve bir saat süren oyunda Dorothy adlı kızın başından geçenler anlatılıyor.

Kansas'taki evinde kendi halinde yaşayan Dorothy'nin hayatı bir gece ansızın çıkan kasırganın evini çok uzaklardaki Oz diyarına taşımasıyla tamamen değişir.

Kasırga, Dorothy'nin evini Oz diyarının en korkulan insanı, kötü yürekli cadının evinin üstüne fırlatmıştır. Ne yapacağını bilemez halde evine dönmek için iyi yürekli cadıdan yardım isteyen Dorothy, çıktığı bu serüvende onunla beraber yürüyecek dostlar edinir.

Korkuluk, Teneke Adam ve Aslan ile Zümrütler Kenti'ne ulaşmaya çalışırken kötü yürekli cadının onlar için hazırladığı tüm engelleri aşmaya çalışırlar.

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