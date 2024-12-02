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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Samet Akaydın: Hocamız istedi, yaparım dedim - Fenerbahçe Haberleri

        Samet Akaydın: Hocamız istedi, yaparım dedim

        Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Samet Akaydın, 3-1'lik Gaziantep FK galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 23:15 Güncelleme: 02.12.2024 - 23:15
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        "Hocamız istedi, yaparım dedim"
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        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydın, galibiyeti değerlendirdi.

        "HOCAMIZ İSTEDİ, YAPARIM DEDİM"

        Samet, "Galip geldik, mutluyuz. Maça 1-0 önde başladık. 90 dakika boyunca pozisyon vermedik aslında. Hafta içi yoğun bir maç oynadık, tempolu oynadık. Bu bahanelere sığınmak istemiyoruz. Biz Fenerbahçe'yiz, en iyisini göstermeliyiz. Bazen böyle maçlar olacak ama galip gelmesini bilmeliyiz. Zamanla oyunu da oturtup daha iyi oyunlar oynayacağız." dedi.

        Sol stoper oynamasıyla ilgili gelen soruya Samet Akaydin, "Ben hayatımda bugün ilk defa sol stoper oynadım. Hocamız mecbur kalınca elimizden geleni yapacağız. Görevden kaçacak halimiz yok. Hocamız yapar mısın dedi, yaparım dedim. Allah'a şükür..." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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