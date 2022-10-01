Samet Akaydın ile Semih Güler konuştu

Samet Akaydın, maçın ardından yaptığı açıklamada, iyi bir maç olduğunu belirterek Galatasaray’ı tebrik etti.

Kazanmak için sahaya çıktıklarını, fakat kazanamadıklarının altını çizen Samet, takım arkadaşlarını mücadelelerinden dolayı kutladı.

Gelecek iki haftada deplasman maçlarına çıkacaklarını ve bunları kazanmak istediklerini aktaran Samet, “Devam edeceğiz sonuna kadar. Her zaman hedefimiz zirve. Böyle maçlarda puan kazanmak lazım. Puanı kazandık diye mutluyuz." dedi.

Adana Demirspor'un orta saha oyuncusu Semih Güler ise güzel maç olduğunu, taraftarın bunda emeğinin çok olduğunu dile getirdi.

İki takımın da oynamaya çalıştığını vurgulayan Semih, 10 kişi kaldıktan sonra zorlandıklarını söyledi.

Fırsatlar yakaladıklarını ve bunları değerlendiremediklerinin altını çizen Semih, “Kazanamayınca kaybetmemeyi de bilmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.