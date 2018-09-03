Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Beşiktaş ile 1-1 beraber kalan Bursaspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, son dakikalarda attıkları golle maçı berabere bitirmenin kendileri açısından iyi olduğunu söyledi.

Aybaba, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna iyi başladıklarını ve bunu ilk yarı boyunca devam ettirdiklerini dile getirdi.

Birçok pozisyona girdiklerini ama değerlendiremediklerini belirten Aybaba, şöyle konuştu:

"Bu gibi maçlarda pozisyona girince atacaksınız. Oyunun uzayan bölümlerinde tempo olarak düştük ve birlikte hareket edemedik. Maçı kaybettik derken 1-1 çok iyi sonuç oldu. Beşiktaş ikinci yarı orta sahayı iyi kullandı ve iyi oynadı. Pozisyonlara girdiler. Taraftarlarımıza da bugünkü destekleri için teşekkür ediyorum."

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