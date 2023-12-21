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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Samet Aybaba iki ismi izledi! - Beşiktaş Haberleri

        Samet Aybaba iki ismi izledi!

        Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, transfer çalışmaları için Sırbistan'da... Aybaba; Partizan'ın forveti Matheus Saldanha ile Kızılyıldız'dan santrfor oyuncusu Osman Bukari'yi takip ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 14:23 Güncelleme: 21.12.2023 - 14:23
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        Bulgaristan'da iki oyuncuyu izledi!
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        Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesi hazırlıklar sürüyor...

        TRT Spor'un haberine göre; Siyah-beyazlıların Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Sırbistan Süper Ligi'nde dün oynanan Partizan - Kızılyıldız maçını tribünden takip etti. Aybaba'nın yanında Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'in de yer alması dikkat çekti.

        Aybaba; Partizan’ın 24 yaşındaki forveti Matheus Saldanha'nın yanı sıra Kızılyıldız'dan 25 yaşındaki santrfor oyuncusu Osman Bukari'yi izlemeye gitti.

        Partizan'ın 2-1 kazandığı mücadelede Saldanha bir gole imzasını atarken, Osman Bukari de bir asist katkısı verdi.

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