Samet Aybaba iki ismi izledi! - Beşiktaş Haberleri

Samet Aybaba iki ismi izledi! - Beşiktaş Haberleri

Samet Aybaba iki ismi izledi! Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, transfer çalışmaları için Sırbistan'da... Aybaba; Partizan'ın forveti Matheus Saldanha ile Kızılyıldız'dan santrfor oyuncusu Osman Bukari'yi takip ediyor.

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TRT Spor'un haberine göre; Siyah-beyazlıların Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Sırbistan Süper Ligi'nde dün oynanan Partizan - Kızılyıldız maçını tribünden takip etti. Aybaba'nın yanında Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'in de yer alması dikkat çekti.

Aybaba; Partizan’ın 24 yaşındaki forveti Matheus Saldanha'nın yanı sıra Kızılyıldız'dan 25 yaşındaki santrfor oyuncusu Osman Bukari'yi izlemeye gitti.

Partizan'ın 2-1 kazandığı mücadelede Saldanha bir gole imzasını atarken, Osman Bukari de bir asist katkısı verdi.