Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacakları müsabakayla ilgili iddialı konuştu.

Yeşil-beyazlı takımın antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Samet Aybaba, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 1461 Trabzon'a elenmelerine karşın, ligin son 3 haftasında takım olarak futbol adına iyi işler yaptıklarını aktardı.

Aybaba, oyuncularının coşkusundan memnun olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Tabii bu keyifli durum, seyirciyi çekiyor. Tüm kara bulutları dağıtıyor. Futbol şehrine yakışır bir takım haline geliyoruz. Bunların hepsi birer artı. Şimdi önümüzde zor bir maçımız var. Trabzonspor, kaliteli oyuncuları çok fazla olan bir takım. Zaman zaman çok iyi oynuyorlar. Biz de bu performansımızın altına inmeyi hiç düşünmüyoruz. Oyuncularımızla hep bunu konuşuyoruz. Madem ki bunları yapabiliyoruz, devam ettirelim."

Teknik direktör Aybaba, bazı oyuncularda yorgunluk olduğunu dile getirerek, "Maç saatine kadar hepsi hazır olur. Oyuncularımızın bazıları yine keyifli, sıkıntıları yok. Bazıları da üzülüyor ama futbolun içerisinde bunlar var. Oyuncuların hepsini aynı çizgide tutamıyorsunuz. 1461 Trabzon maçının neden böyle olduğuna dair içinde gerçekten sıkıntı yaşayan oyuncularımız da var." diye konuştu.

"KALAN 7 MAÇIN HEPSİNİ KAZANABİLİRİZ"

Samet Aybaba, devre arasına kadar önlerindeki 7 maçın tamamını kazanmak istediklerini vurgulayarak, "Oyunculara, 'Niye yenmeyelim?' dedim. Eğer bunu bir hedef olarak önümüze koyarsak, her maça aynı ciddiyetle bakarsak, oluyor. İyi oyunumuzu devam ettirebiliriz. Kalan 7 maçın hepsini kazanabiliriz. Çünkü avantajlı bir fikstürümüz var. O yüzden neden olmasın? Eğer Trabzonspor maçını kazanırsak, tribünlerimiz daha coşkulu kalabalık olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Defans oyuncusu Santiago Vergini'nin 1461 Trabzon maçındaki performansını da değerlendiren Aybaba, sözlerini şöyle tamamladı:

"Performansını yükselten herkes bizim oyuncumuz olma hakkını kazanıyor. O nedenle buradaki her oyuncumuzun oynama şansı var. Vergini, 1461 Trabzon karşılaşmasında çok kötü bir performans gösterdi ama bu sadece bir maçtır. Hemen değerlendirip, karar vermemek lazım. Bakacağız. O da bizim oyuncumuz. Devam eden sözleşmesi var. Eğer takıma uygunsa, devam ederiz. Ona tabii ki yine şans vereceğiz. Bazı oyuncuların performansı iyi değil. Takım bütünlüğü ile ilgili çalışmalar yapıyoruz."

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