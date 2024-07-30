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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Samet Gümüş'ten Paris 2024'e erken veda - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Samet Gümüş'ten Paris 2024'e erken veda

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında milli sporcu Samet Gümüş, son 16 turunda Kazak Saken Bibossinov'a 5-0 yenilerek, organizasyondan elendi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, müsabaka sonunda bir araya geldiği Samet'i teselli etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 21:25 Güncelleme: 30.07.2024 - 21:25
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        Samet Gümüş'ten erken veda
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında milli sporcu Samet Gümüş, son 16 turunda Kazak Saken Bibossinov'a 5-0 yenilerek, organizasyondan elendi.

        Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da yapılan erkekler 51 kilo son 16 tur maçında milli boksör Samet Gümüş, Bibossinov ile mücadele etti.

        Rakibine 5-0 yenilen Samet Gümüş, organizasyona veda etti.

        Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililer, müsabakayı salonda izledi. Bakan Bak, müsabaka sonunda bir araya geldiği Samet'i teselli etti.

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