Samet Koç: "Tahta illetinden kurtulmak için aylardır süren çalışmalarda büyük bir mesafe kat edilmiştir"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, transfer tahtasının açılması için yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Koç, "Büyük Kayserispor Taraftarı, 570 gün önce kulübümüze peydah olmuş tahta illetinden kurtulmak için aylardır süren çalışmalarda büyük bir mesafe kat edilmiştir. Bazı sorunlu dosyalar dışında transfere engel olan birçok dosya engel olmaktan çıkmıştır. Sorunlu dosyalar ile yarın yeni bir aşamaya geçilerek sağlanan ek kaynak sayesinde kısa süre içerisinde mutabakatların sağlanacağının müjdesini vermek isteriz. Bu yaşanılan sıkıntıların bizi daha fazla kenetlediğini, yeni sezona daha hırslı ve istekli hazırlandığımızı belirtmek isterim. Kulübümüzün bir daha böylesine sorumsuzca borçlanmaması için, bizden sonraki yönetimlere daha büyük borçlar bırakmamak adına yerinde ve dozunda transfer yapacağımızı da bilmenizi isterim. Siz değerli taraftarlarımızın bize verdiği destek ve göstermiş olduğu anlayış için tekrar teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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