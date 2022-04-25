Sami Uğurlu: "Bizim için güzel bir maç oldu"

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş deplasmanında 3-0 kazanan Kasımpaşa’da Teknik Direktör Sami Uğurlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Sami Uğurlu, “Tarkan geçen hafta çapraz bağlarından sakatlanmıştı. Spajic de sakatlandı. Geçmiş olsun diyorum iki oyuncuya da. Maçın bizim adımıza çok keyifli olacağını biliyorduk. Beşiktaş taraftarı da çok ciddi bir itici güç ve bizim işimizi zorlaştıracağını da biliyorduk. İlk 10 dakika önde basan bir Beşiktaş vardı. Hafta içi çalışmalarımızın verdiği veriler, oyunun merkezinde üstünlük kurma yönündeydi. Beşiktaş’ın 3’lü savunmasının artı yönleri olduğu kadar zaafları da var. Biz bunlara çalıştık. 2. bölgeden 3. bölgeye ciddi hızlı geçişler yapan bir takımız. Orta sahada 1 fazla oyuncumuzla üstünlük kuracağımızı biliyorduk. Bununla birlikte hızlı geçişlerle goller bulduk. Bizim için iyi bir maç oldu” diye konuştu.

"BEN DE SERKAN REÇBER'İN TRANSFERLERİNDEN BİRİYİM"

Takımın başına geçmesinin ardından 17 maçta toplanan 36 puana dikkat çeken Sami Uğurlu, "Çok doğru zamanlama yapmak gerektiğini düşünüyorum. Ben 2 senedir yardımcı antrenör olarak kulüpteydim. Serkan Reçber’in transferlerinden birisi de benim. Kulübün altyapısından değil, önümüzdeki dönemleri planlayarak Serkan Reçber kalmamı istemişti. Oyuncu transferleri konusunda zaman zaman takımı ikiye bölüyoruz. Gelen oyuncular mı yoksa takım mı diye bakıyoruz. Buraya sezon başından bu yana benim onayım olmadan hiçbir oyuncu alınmadı. Hepsini izleyerek, oyun tarzımıza uygun olup olmadığını planladık aslında. Tabii bunlar da istediğimiz gibi oldu. Sezon başı takımın başına geçmiş olsaydım bu olur muydu bilmiyorum. Takımı daha iyi tanıdığımı biliyorum ama bunu konuşmak, önceki hocalar için doğru olmaz diye düşünüyorum. Önceki hocalarımız da ellerinden geleni yaptılar. Bir plan, oyuncu profiline uygun bir kurgu gerçekleştirdik. Yoğun çalışmayla bunu yaptık. Burada en büyük pay, planı uygulayan oyuncuların oldu. 11 puandan, 47 puana gelmek kolay değil. Bütün oyuncularımla tek tek gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Takımın golcü oyuncusu Muleka’nın takımda kalmasını isteyeceklerini söyleyen Sami Uğurlu, “Muleka’nın satın alma opsiyonu olduğunu biliyorum. Kesinlikle kalmasını isteriz. Bizim için önemli bir isim. Bizimle devam ederse çok ciddi bir artı olacaktır. Ancak tek başına Muleka olarak değerlendirmemek lazım bizim takımımızı. Muleka’yı belki sezon başında başka takımda görseniz, değeri bu kadar ortaya çıkmayabilirdi. Muleka gelmeden önce 6 maçta 1 beraberlik ve 5 galibiyet almıştı bu takım. Aslında bu şekilde bakınca takım olmanın ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Ama 5’te 5 yaptığımız oyuncularla, daha önce 17 maçta 2 galibiyeti vardı takımın. Önümüzdeki sezon kendi adıma konuşmak için erken. Önümüzde 4 maç var. Bugün de ligde kalmayı garantileyen bir Kasımpaşa var ama biz buna odaklanmadık. Çok ciddi bir maç hazırlığı yapıyoruz her hafta ve karşılığını alıyoruz, sonuna kadar da bu şekilde gitmek istiyoruz. Transfer konusu da daha sonra konuşulur, şu anda erken olduğun düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.