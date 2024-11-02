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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Sami Uğurlu: Liverpool veya M. City değiliz! - Kasımpaşa Haberleri

        Sami Uğurlu: İstediklerimizi aldık!

        Trendyol Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1 mağlup etti. Lacivert-beyazlıların teknik direktörü Sami Uğurlu, mücadele sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 22:11 Güncelleme: 02.11.2024 - 22:12
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        "Buradan istediğimizi aldık!"
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        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        "OYUNU OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

        Oyunu soğutmaya çalışan takımlara karşı zorlandıklarını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Bireysel performansları öne çıkan oyuncular oldu ama takım olarak iyi oynadık. Keyifli bir maçtı. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Oynayan takımlara karşı her zaman iyi oynuyoruz. Ligimizde çok futbol oynamayı tercih eden takım olduğunu düşünmüyorum. Kasımpaşa, her maçta oynamak için sahaya çıkıyor. Bu oyunla da karşılığını alıyoruz. Ne zaman karşımızda oyunu soğutmaya çalışan, yere yatan bir takım olunca zorlanıyoruz. Biz buna devam edeceğiz. Biz oyunu oynamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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        "LIVERPOOL, M. CITY DEĞİLİZ"

        Liverpool veya Manchester City olmadıklarını söyleyen Uğurlu, "Kasımpaşa üzerinden değerlendirmek lazım bu maçı. Evet Beşiktaş, çok saygı duyuyoruz, gerçekten büyük kulüpler ama ortada bir iş varsa bunu konuşmak gerekiyor. Bu maçı tamamen Beşiktaş üzerinden konuşmak hata yapılabilir. Burada ciddi bir iş var. Beşiktaş kötü oynadı, neden kötü oynadı? Biz Liverpool, Manchester City değiliz, bireysel oyuncularla çözemeyiz sürekli. Biz takım oyunuyla, plana uyunca başarılı olan bir takımız. 4 maçta 4 galibiyetimiz var burada. 4 galibiyet alan takımı bireysel olarak değerlendirmemek lazım. Beşiktaş konuşulmalı ama yapılan işin hakkı da verilmeli." dedi.

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        "AJAX VE G.SARAY MAÇLARINI ANALİZ ETTİK"

        Güzel işler yaptıklarını dile getirerek sözlerine devam eden 46 yaşındaki teknik adam, "Oyun olarak doğru işler yapıyoruz. Skora yansıtamadık ama lig uzun, geçen senenin üzerine çıkmak istiyoruz. Umarım istediğimiz seviyeye geleceğiz. Maçın başından, ilk yarının sonuna kadar üstün olduğumuzu söyleyebilirim. Beşiktaş'ı iyi analiz ettik. Savunma arkasına atılacak toplarla burada etkili olacağımızı düşünüyorduk. İlk yarıda bunu çok yaptık, skor çok fazla aldatmasın. İçeriye 3-0, 4-0 girebilirdik ama 1-0 içeriye girdik. Bu bizim moralimizi bozdu ama iyi oynadığımızı gördük. Çok üzerine gitmeye çalıştık. Hem Galatasaray maçını hem Ajax maçını çok ciddi analiz ettik Beşiktaş'ın, bek arkasına sürekli bir oyuncu sokmaya çalıştık, burada da etkili olduğumuzu gördük." şeklinde konuştu.

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        "HÜCUM GEÇİŞİNİ İYİ YAPTIK"

        Son olarak oyunu doğru oynadıklarını kaydeden Uğurlu, "Oyuncu değişiklikleriyle çok fazla topa da sahip olduk. Cesur oynamayı seviyoruz. Birçok deplasmanda daha başarılıyız. Ancak iç sahada da oynadığımız bir oyun var, karşılığını alamadık. Beşiktaş'a önde baskı yaptığında çıkarken zorlandığını biliyorduk, 7 oyuncu ile önde baskı yapmaya çalıştık. Semih ve Muçi ile oynadıklarında yüksek topları alamayacaklarını biliyorduk. Dönen ikinci toplarla birlikte hücum geçişini iyi yaptık. 25 defa ceza sahasına girmek bizim için çok önemli. Bu atmosferde, bu doğru oyunu oynayabilmek, buradan tamamen istediklerimizi çıkardığımızı söyleyebilirim." dedi ve sözlerini noktaladı.

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