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        Haberler Spor Futbol Sami Uğurlu: Simon Banza provokatif hareketler yaptı - Futbol Haberleri

        Sami Uğurlu: Simon Banza provokatif hareketler yaptı

        Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, oyunun genelinde Trabzonspor'un üstün olduğunu belirterek, Simon Banza'nın provokatif davranışlar sergilediğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 21:34 Güncelleme: 08.01.2025 - 21:34
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        "Banza provokatif hareketler yaptı"
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        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu maçında Alanyaspor, deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, açıklamalarda bulundu.

        Uğurlu, maçın hakiminin Trabzonspor olduğunu belirterek, "Maçın genelini değerlendirecek olursak, oyunun hakimi Trabzonspor'du diyebiliriz. Pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. İlk yarıda bazı bölümlerde takımın performansından memnundum; ancak ikinci yarıda Trabzonspor yine üstün taraftı. İkinci golden sonra geri dönüşümüz zor oldu. Lig bizim için çok önemli, bu nedenle oyuncuları olabildiğince dinlendirmek istedik. Trabzonspor’u tebrik ediyorum, galibiyeti hak ettiler" dedi.

        Maç sonunda yaşanan olaylara da değinen Uğurlu, "Aslında devre arasında da bazı şeyler yaşandı. Simon Banza provokatif hareketlerde bulundu ve tahrik edici davranışlarını sürdürdü. Oyuncular arasında herhangi bir gerginlik yaşanmamıştı. Ben kendisini uyardım. Ardından Hüseyin Hoca geldi, olaylar daha da gerildi. Şenol Güneş'e teşekkür ediyorum; olayları yatıştırmaya çalıştı. Ancak olaylar kapandıktan sonra bile Banza tahriklerine devam etti. Trabzon, bir futbol şehri ve büyük bir şehir. Futbol oynamaya gelen oyuncusunu çok seven bir şehir. Trabzon şehrinin desteğini arkasına alıp, futbol dışında beslenmeye çalışan kişileri bu şehir hiçbir zaman tutmadı, bundan sonrada tutmayacaktır. Bunlar sadece gelip geçicidir" ifadelerini kullandı.

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