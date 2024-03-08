'Samim Kocagöz: Mecburi İstikamet' belgeseli Anadolu’da

Toplumcu gerçekçi edebiyatın önemli isimlerinden biri olan Samim Kocagöz'ün hayatı "Samim Kocagöz: Mecburi İstikamet" adlı belgeselle beyazperdeye aktarıldı. Ödüllü yönetmen Mesut Gengeç'in yönetmenliğini üstlendiği belgesel, Kocagöz'ün 1916'da İzmir'de doğup 1993'te İstanbul'da vefat ettiği 77 yıllık hayatını konu alıyor.

Belgeselde Kocagöz'ün aile yaşamı, yazarlık serüveni, eserleri ve edebiyat dünyasına katkıları ele alınıyor. Türk edebiyatının önemli yazar-larından Doğan Hızlan, Feridun Andaç, oyuncu Tamer Levent, eski Dışişleri Bakanı yeğeni Şükrü Sina Gürel, oğlu Şükrü Kocagöz ve kendisini tanıyan İzmirli edebiyat çevrelerinin yorumlarına yer verilen belgeselde Kocagöz'ün eserlerinden alıntılar da okunuyor.

Arşiv Niteliği Taşıyan Belgesel

Edebiyat dünyasına kaynak oluşturacak arşiv niteliği taşıyan belgeselin seslendirmesini Türk Tiyatrosu'nun en önemli isimlerinden oyuncu Tamer Levent gerçekleştirdi. Belgeselin müziklerini de birçok önemli dizi, film ve belgesel projesinde imzası bulunan Yıldıray Gürgen yaptı.

Belgeselde Samim Kocagöz'ün hayatı ve önemli dönemleri drama canlandırmalarla izleyiciye aktarıldı. Bu sayede Kocagöz'ün eserlerinde yer alan karakterler ve hikayeler canlanarak belgesele derinlik katıldı. Belgeselin yönetmenliğini birçok başarılı belgeselde imzası bulunan ödüllü yönetmen Mesut Gengeç üstlendi. Belgesel projesinin genel koordinatörlüğünü Bülent Günal, proje kurgu sorumluluğunu Yılmaz Aydın yaparken senaryosunu Cansu Yücelen yazdı.

“Samim Kocagöz’ün Hayatını Daha Geniş Kitlelere Ulaştırmaya Hedefliyoruz”

Arşiv niteliği olacak bir çalışmaya imza attıklarını belirten yönetmen Mesut Gengeç, “Samim Kocagöz'ün Aydın Söke'de başlayan ve 77 yıllık yaşamına sığdırdığı tüm önemli dönemleri anlatan belgeselin her yönüyle çok değerli bir yazar öyküsünü barındırdığını belirtip şöyle devam ediyor:

"Büyük bir titizlikle hazırladığımız bu belgeselde, yazarın yaşamına dair tüm tanıklıkları, hatıraları ve eserlerini aktarmaya çalıştık. 1 yıl süren çekimler boyunca özel belgeleri inceledik ve yazarın yakın çevresiyle de görüşmeler gerçekleştirdik. Bu çalışma, aynı zamanda edebiyat dünyamıza da ışık tutuyor. 1940'lar aydın kuşağının yaşadığı ağır dönemin tüm zorluklarını yaşamış bir isim olan Samim Kocagöz, edebiyat yazarı olarak çalışkanlığı, yardımseverliği ve insani yönüyle birçok kişiye örnek olacak bir isim. Belgeselinde, Samim Kocagöz'ün hayatını derinlemesine ele alarak bu değerli edebiyat insanını tüm yönleriyle izleyiciye tanıtmayı amaçladık. Hedefimiz, belgeselimizi ülkemizin her bölgesine ulaştırarak Samim Kocagöz'ün eserlerini ve yaşam öyküsünü daha geniş kitlelerle buluşturmak. Anadolu'daki izleyicilerimizle buluşmak ve Samim Kocagöz'ün eserleri hakkında sohbet etmek için sabırsızlanıyoruz."