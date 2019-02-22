SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
BBC TÜRKÇE
DÜNYA
Haberler >DÜNYA

Şamima Begüm'ün ablasından mektup: Yeğenimin evine dönmesine yardımcı olun

2015'te Suriye'ye giderek IŞİD'e katılan İngiliz Şamima Begüm'ün ablası, tüm ailesi adına İçişleri Bakanı'na bir mektup yazdı. Begüm'ün bu hafta doğan bebeğinin İngiltere'ye getirilmesi için yardım istedi.

Giriş: 22.02.2019 - 11:54 | Güncelleme:
- Getty Images
Renu Begüm, Şamima'nın en büyük ablası.

2015'te Suriye'ye giderek IŞİD'e katılan İngiliz Şamima Begüm'ün ablası, tüm ailesi adına İçişleri Bakanı'na bir mektup yazdı. Begüm'ün bu hafta doğan bebeğinin İngiltere'ye getirilmesi için yardım istedi.

Şamima'nın ablası Renu Begüm, mektupta henüz bir haftalık bile olmayan yeğeni için "gerçek bir masum" ifadesini kullandı ve "bu ülkenin güvenliği içinde büyüme hakkını kaybetmemeli" yazdı.

Şamima Begüm 2015'te, 15 yaşındayken IŞİD'e katılmış, geçen hafta Suriye'nin kuzeyinde kaldığı bir mülteci kampından İngiliz basınına konuşarak ülkesine geri dönmek istediğini, doğacak bebeğini evinde büyütmek istediğini söylemişti.

Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Sajid Javid, Begüm'ün İngiliz vatandaşlığını iptal ettiğini duyurdu. Ancak IŞİD'e katılan İngiliz vatandaşlarının, vatandaşlıkları sonradan iptal edilse bile, çocuklarının hâlâ İngiliz vatandaşı statüsünü koruyacaklarını belirtti.

Renu Begüm, Javid'e yazdığı mektupta, kardeşiyle iletişim halinde olmadıklarını, bir erkek bebek dünyaya getirdiğini basından öğrendiklerini söylüyor ve yeğeninin ülkeye getirilmesi için yardım talep ediyor.

Vatandaşlığın iptali, uluslararası hukuka göre ancak ilgili kişi vatansız kalmıyorsa kabul ediliyor. Begüm'ün ise başka vatandaşlığı bulunmuyor.

Annesi Bangladeş vatandaşı ancak Bangladeş'ten de hafta içinde Begüm'ün bu ülkeye vatandaşlık başvurusunda bulunamayacağı açıklaması geldi.

"Yorumları bizi dehşete düşürdü ama onu ortada bırakamayız"

Renu, kardeşinin "korkunç yorumlarının kendilerini de çok şaşırttığını ve dehşete düşürdüğünü" ifade etse de, Javid'e, "bir aile babası olarak kızımızı öylece ortada bırakamayacağımızı anlamanızı umuyoruz" diye seslendi.

"IŞİD'e katılmaması için anlaşılabilir her türlü çabayı gösterdik. O yıl, Şamima'yı katil ruhlu ve kadın düşmanı bir tarikat liderine kaptırdık. Kardeşim 4 yıldır onların esiri ve anlıyorum ki onların ellerinde uğradığı sömürü, kardeşime köklü zararlar verdi."

"Ona karşı bir görevimiz var. Şimdi olduğu haline nasıl getirildiyse, yeniden benim tanıdığım kızkardeşe ve annemle babamın doğurduğu kız çocuğuna dönüşmesinin de mümkün olduğunu umuyoruz."

"Duruşumuzu ve rehabilitasyonu için ona umut olacak tek şeyin, vatandaşlığının elinden alınması kararınıza karşı çıkması konusunda neden Şamima'ya destek olduğumuzu anlamanızı umuyoruz."

Renu, mektubun sonunda Şamima'ya ne olacağına Birleşik Krallık mahkemelerinin karar vermesi gerektiğini yazıyor.

Javid, mektuptan önce "Bir bireyi vatansız bırakmam, bu uluslararası hukuka da aykırı," demişti.

İngiliz vatandaşlığından çıkarılan Şamima Begüm'ün 'Bangladeş vatandaşlığı yok'

IŞİD'e katıldıktan 4 yıl sonra İngiltere’ye dönmek isteyen Şamima Begüm doğum yaptı

BBC TÜRKÇE

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
DÜNYA YAŞAM EKONOMİ
Japon uzay aracı Hayabusa-2, 280 milyon kilometre uzaklıktaki göktaşına indi
Japon uzay aracı Hayabusa-2, 280 milyon kilometre uzaklıktaki göktaşına indi
150 yıllık sır: Zebraların çizgilerinin ne işe yaradığı sorusuna yanıt bulundu
150 yıllık sır: Zebraların çizgilerinin ne işe yaradığı sorusuna yanıt bulundu
Suudi veliaht prens Muhammed Bin Salman, Asya turunun son durağı olan Çin'de
Suudi veliaht prens Muhammed Bin Salman, Asya turunun son durağı olan Çin'de
Şamima Begüm'ün ablasından mektup: Yeğenimin evine dönmesine yardımcı olun
Şamima Begüm'ün ablasından mektup: Yeğenimin evine dönmesine yardımcı olun
Moda haftalarının gelmesiyle mankenlerin borç sorunu katlanıyor
Moda haftalarının gelmesiyle mankenlerin borç sorunu katlanıyor
14 Şubat Sevgililer Günü: 'Yalnızlar da ilişkisi olanlar kadar sağlıklı ve mutlu olabilir'
14 Şubat Sevgililer Günü: 'Yalnızlar da ilişkisi olanlar kadar sağlıklı ve mutlu olabilir'
Noel tatilinde hostes kızını yalnız bırakmamak için tüm uçuşlara bilet aldı
Noel tatilinde hostes kızını yalnız bırakmamak için tüm uçuşlara bilet aldı
İngiltere'de bir köpek göğsüne takılan 20 cm'lik kebap şişiyle 5 ay yaşadı
İngiltere'de bir köpek göğsüne takılan 20 cm'lik kebap şişiyle 5 ay yaşadı
Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark
Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark
Simone Kaslowski kimdir?: TÜSİAD Başkanı seçilen İtalyan asıllı iş adamı
Simone Kaslowski kimdir?: TÜSİAD Başkanı seçilen İtalyan asıllı iş adamı
Suudi Veliaht Prens'e Pakistan'da görkemli karşılama
Suudi Veliaht Prens'e Pakistan'da görkemli karşılama
KDV kaldırılınca kitap ve dergi fiyatları düşecek mi?
KDV kaldırılınca kitap ve dergi fiyatları düşecek mi?
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X