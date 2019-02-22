Şamima Begüm'ün ablasından mektup: Yeğenimin evine dönmesine yardımcı olun

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2015'te Suriye'ye giderek IŞİD'e katılan İngiliz Şamima Begüm'ün ablası, tüm ailesi adına İçişleri Bakanı'na bir mektup yazdı. Begüm'ün bu hafta doğan bebeğinin İngiltere'ye getirilmesi için yardım istedi.
Şamima'nın ablası Renu Begüm, mektupta henüz bir haftalık bile olmayan yeğeni için "gerçek bir masum" ifadesini kullandı ve "bu ülkenin güvenliği içinde büyüme hakkını kaybetmemeli" yazdı.
Şamima Begüm 2015'te, 15 yaşındayken IŞİD'e katılmış, geçen hafta Suriye'nin kuzeyinde kaldığı bir mülteci kampından İngiliz basınına konuşarak ülkesine geri dönmek istediğini, doğacak bebeğini evinde büyütmek istediğini söylemişti.
Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Sajid Javid, Begüm'ün İngiliz vatandaşlığını iptal ettiğini duyurdu. Ancak IŞİD'e katılan İngiliz vatandaşlarının, vatandaşlıkları sonradan iptal edilse bile, çocuklarının hâlâ İngiliz vatandaşı statüsünü koruyacaklarını belirtti.
Renu Begüm, Javid'e yazdığı mektupta, kardeşiyle iletişim halinde olmadıklarını, bir erkek bebek dünyaya getirdiğini basından öğrendiklerini söylüyor ve yeğeninin ülkeye getirilmesi için yardım talep ediyor.
Vatandaşlığın iptali, uluslararası hukuka göre ancak ilgili kişi vatansız kalmıyorsa kabul ediliyor. Begüm'ün ise başka vatandaşlığı bulunmuyor.
Annesi Bangladeş vatandaşı ancak Bangladeş'ten de hafta içinde Begüm'ün bu ülkeye vatandaşlık başvurusunda bulunamayacağı açıklaması geldi.
Renu, kardeşinin "korkunç yorumlarının kendilerini de çok şaşırttığını ve dehşete düşürdüğünü" ifade etse de, Javid'e, "bir aile babası olarak kızımızı öylece ortada bırakamayacağımızı anlamanızı umuyoruz" diye seslendi.
"IŞİD'e katılmaması için anlaşılabilir her türlü çabayı gösterdik. O yıl, Şamima'yı katil ruhlu ve kadın düşmanı bir tarikat liderine kaptırdık. Kardeşim 4 yıldır onların esiri ve anlıyorum ki onların ellerinde uğradığı sömürü, kardeşime köklü zararlar verdi."
"Ona karşı bir görevimiz var. Şimdi olduğu haline nasıl getirildiyse, yeniden benim tanıdığım kızkardeşe ve annemle babamın doğurduğu kız çocuğuna dönüşmesinin de mümkün olduğunu umuyoruz."
"Duruşumuzu ve rehabilitasyonu için ona umut olacak tek şeyin, vatandaşlığının elinden alınması kararınıza karşı çıkması konusunda neden Şamima'ya destek olduğumuzu anlamanızı umuyoruz."
Renu, mektubun sonunda Şamima'ya ne olacağına Birleşik Krallık mahkemelerinin karar vermesi gerektiğini yazıyor.
Javid, mektuptan önce "Bir bireyi vatansız bırakmam, bu uluslararası hukuka da aykırı," demişti.
İngiliz vatandaşlığından çıkarılan Şamima Begüm'ün 'Bangladeş vatandaşlığı yok'
IŞİD'e katıldıktan 4 yıl sonra İngiltere’ye dönmek isteyen Şamima Begüm doğum yaptı
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