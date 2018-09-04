Sampaio Correa - Brasil De Pelotas düellosu

Brezilya Serie B maçında Sampaio Correa ile Brasil De Pelotas, 05 Eylül 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 03:30. Maç öncesi Sampaio Correa 21 puanla 19. sırada, Brasil De Pelotas 25 puanla 18. sırada bulunuyor. Sampaio Correa, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Brasil De Pelotas son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 441. İddaa'da Sampaio Correa kazanır 2.10, berabere biter 2.70, Brasil De Pelotas kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.30, 2.5 gol üstünün oranı 2.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Sampaio Correa son hafta oynanan Luverdense maçında 0-0 berabere kaldı.

Brasil De Pelotas ise Nautico maçında 0-0 berabere kaldı.

Sampaio Correa, evinde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 14 gol yedi.

Brasil De Pelotas ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Brasil De Pelotas, 8 gol atarken 14 gol yedi.

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