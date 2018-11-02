Sampaio Correa - CSA AL maçı ne zaman?

Brezilya Serie B maçında Sampaio Correa ile CSA AL, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 03:30. Sampaio Correa 32 puana sahip olarak 19. sırada yer alırken CSA AL 54 puanda ve 4. sırada. Sampaio Correa, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. CSA AL, son 5 maçında 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 242 kodlu maçı oynayanlar; Sampaio Correa galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 2.90, CSA AL galibiyet oranı 3.00. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30.

Sampaio Correa önceki hafta CSA AL mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

CSA AL ise Sampaio Correa maçında 0-0 berabere kaldı.

Sampaio Correa, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Sampaio Correa, kendi sahasında 16 gol attı, 18 gol yedi.

CSA AL ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. CSA AL, 16 gol atarken 18 gol yedi.

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