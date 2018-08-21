Sampaio Correa - Vila Nova maç önü

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Sampaio Correa, 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü Vila Nova takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 03:30. Maç öncesi Sampaio Correa 17 puanla 19. sırada, Vila Nova 31 puanla 8. sırada bulunuyor. Sampaio Correa, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgilik form durumunda. Vila Nova son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 501. İddaa'da Sampaio Correa kazanır 2.50, berabere biter 2.70, Vila Nova kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.30, üst 2.30 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Sampaio Correa son haftadaki Goias müsabasında 2-1 yenildi.

Vila Nova ise Joinville maçında 4-2 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Sampaio Correa, 12 gol attı ve 14 gol yedi.

Vila Nova, dış sahada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vila Nova 11 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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