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Şampiyon Beşiktaş çifte kupa için sahaya iniyor

Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, Türkiye Kupası için sahaya iniyor. İzmir’de Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlılar, sezonu çifte kupayla kapatmak istiyor

Şampiyon Beşiktaş çifte kupa için sahaya iniyor

Süper Lig’i zirvede tamamlayarak 16. şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, ikinci kupa için sahaya çıkıyor. Göztepe karşısında aldığı 2-1’lik galibiyet sonrasında, Galatasaray’ın 1 averaj üzerinde ligi tamamlayan Sergen Yalçın’ın öğrencileri, şimdi aynı statta Türkiye Kupası mücadelesi verecek. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma saat 20.45’te başlayacak.

BEŞİKTAŞ’IN BU SEZON YENEMEDİĞİ TEK TAKIM

Süper Lig’de karşı karşıya geldiği 20 rakibinden 19’u karşısında en az 1 galibiyet elde eden ve sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, bu sezon yalnızca Antalyaspor karşısında galibiyet alamadı. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sona ererken, ligin ikinci yarısındaki karşılaşma da aynı skorla sonuçlanmıştı. İki takım bugüne kadar resmi karşılaşmalarda 56 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 38’inden Beşiktaş galibiyetle ayrılırken, 11 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. 7 maçta Antalyaspor rakibini mağlup etmeyi başardı.

LİG SIRALAMASINI ETKILEYECEK

Ligi şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek. Ancak siyah-beyazlıların kupayı kazanması ya da kaybetmesi durumunda ligdeki takımların da önümüzdeki sezon planlaması değişecek. Lig sıralamasına göre Fenerbahçe ve Trabzonspor, önümüzdeki sezon UEFA Konferans Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanırken, Türkiye Kupası’nı Beşiktaş’ın kazanması durumunda Fenerbahçe direkt olarak Avrupa Ligi’ne gitmeye hak kazanacak. Bu durumda Trabzonspor ve Sivasspor, UEFA Konferans Ligi’nde boy gösterecek. Trabzonspor turnuvaya 2. Ön Eleme Turu’ndan başlama hakkı kazanırken, Beşiktaş’ın kupayı alması halinde, bir sıra yükselerek 3. Ön Eleme Turu’ndan turnuvaya başlayacak. Bu durumda Sivasspor, 2. Ön Eleme Turu’nda mücadele edecek. Antalyaspor’un kupayı kazanması halinde ise Akdeniz ekibi direkt olarak UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek. Bu durumda ise Fenerbahçe ve Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nde boy gösterecek.

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