Süper Lig'in 21. haftasında, Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Beykoz Belediyespor'u konuk eden siyah-beyazlı takım, ilk yarısı 17-17 beraberlikle biten mücadeleyi 32-31 kazandı.

Ligdeki tüm maçlarını kazanan Beşiktaş, bu sonuçla 19. galibiyetini elde etti.

Siyah-beyazlı oyuncular, maç sonunda hem galibiyeti hem de kazanılan şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı.

Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, geçtiğimiz hafta deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 36-27 yenerek bitime 6 hafta kala üst üste 11'inci, toplamda ise 15. lig şampiyonluğuna ulaşmıştı.