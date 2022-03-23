Sampiyon Eczacıbaşı yurda döndü

AA

Stuttgart'tan kalkan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen turuncu-beyazlı kafileyi, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı ile bir grup taraftar çiçeklerle karşıladı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamada bulunan Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, mutluluğunu dile getirerek "Çok mutluyuz. Ülkemize kupayı getirdik. Bu tabii ki tüm voleybol ailesinin ve ülkenin başarısı. Biz de bu işin bayrak taşıyıcısı Eczacıbaşı Spor Kulübü olarak kupayı getirdiğimiz için çok mutluyuz. Umarım daha fazla kupalar kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Milli voleybolcu Beyza Arıcı ise, "Kupayı kaldırdık ve Avrupa şampiyonu olarak ülkemize döndük. Bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz. İnşallah kulübümüzde nice kupalar kaldırırız." yorumunu yaptı.

Genç oyuncu Zeynep Palabıyık da şampiyonluktan dolayı gururlu olduklarını kaydederek, "Emeklerimizin karşılığını aldık. Aylardır çalışıyoruz. Yuvamıza kupayla döndüğümüz için de çok mutluyuz." diye konuştu.

Turuncu-beyazlı kafile, taraftarların sevgi gösterileri altında havalimanından ayrıldı.