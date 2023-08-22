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        Haberler İlandır Şampiyon Sahaya Çıkıyor

        Şampiyon Sahaya Çıkıyor

        Kaynak
        İlandır
        Giriş: 22.08.2023 - 09:45
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        Şampiyon Sahaya Çıkıyor
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        Kalite ve performansıyla dikkat çeken realme C55, geniş depolama alanı ve en özel anları ölümsüzleştiren şampiyon kamerasıyla hızlı ve rahat bir kullanım deneyimi sunuyor.

        Teknoloji dünyasının önde gelen akıllı telefon üreticilerinden realme, C serisinin son yıldızı C55 ile kullanıcılarının beklentilerini aşan bir deneyim sunuyor. realme C55, kalite ve performansıyla dikkat çekiyor ve geniş depolama alanı ile hızlı ve rahat bir kullanım sağlıyor.

        realme C55, 256GB ROM geniş depolama alanıyla kullanıcılarına güçlü bir performans sunarken, yüksek depolama kapasitesi ile fotoğraf, video, uygulama ve oyunlarını kolayca saklamalarını sağlıyor. Bu geniş depolama alanı sayesinde 50.000'den fazla fotoğrafı ve binlerce şarkıyı depolama imkânı sunuyor.

        Tatilin Yıldızı: realme C55, Tatil Anılarını Ölümsüzleştiriyor

        Bulunduğu segmentteki en iyi kamera özelliklerine sahip olan telefon, doğanın her halini kusursuz bir şekilde fotoğraflayarak tatil anılarını yıllarca aynı canlılıkta koruyor. 64MP Yapay Zekâ destekli kamerasıyla mükemmel çekim deneyimi sunan C55, 8GB'ın yanında 8GB’a kadar Dinamik RAM ve 256GB ROM seçeneği ile depolama ihtiyaçlarını karşılıyor.

        Tatil anlarında kullanıcılarına daima eşlik eden realme C55, MediaTek Helio G88 yonga seti ile üstün performans ve hızlı çoklu görev imkânı da sağlıyor. 0.7μm büyük piksel boyutu ve 1/2” optik formatı sayesinde fotoğraf ve video kalitesi önemli ölçüde artarken, tatil anılarını canlı ve net bir şekilde ölümsüzleştiriyor.

        realme hakkında:

        realme, en son teknolojileri daha erişilebilir hale getirerek akıllı telefon ve AIoT pazarında fark yaratan küresel bir tüketici teknolojisi şirketidir. Realme, üstün özelliklere, kaliteye ve trend belirleyen tasarımlara sahip bir dizi akıllı telefon ve yaşam tarzı teknolojisi cihazını erişilebilir fiyatlarla tüketicilere sunmaktadır.

        Sky Li tarafından 2018 yılında kurulan ve "Dare to Leap" ruhuyla hareket eden realme, sadece üç yıl içinde dünya çapında 30 pazarda ilk 5 akıllı telefon oyuncusundan biri haline geldi. realme, Çin ve Güneydoğu Asya, Güney Asya, Avrupa, Rusya, Avustralya, Orta Doğu, Latin Amerika ve Afrika dahil olmak üzere dünya çapında 61 pazarda 140 milyondan fazla kullanıcıya sahip.

        Marka ve ürünlerle ilgili daha detaylı bilgiye ise www.realme.com adresinden ulaşılabilir.

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