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Şampiyon yüzücü Muhammed Emin Bay: Çok gururluyum

20. Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası'nda 4 altın madalya birden kazanmayı başaran Muhammed Emin Bay, basın toplantısı düzenledi. Bay, "Son yarışta paletim yeni olduğu için inanılmaz derecede canım yandı. Ağlayarak yüzdüm. Çok zor bir andı. Vatan, millet sevgisiyle yüzdüm. lklerin ve en iyilerin gururunu yaşıyorum" dedi

07 Ağustos 2018 Salı, 14:18:52 | Güncelleme:

20. Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası'nda 4 altın madalya kazanan Muhammed Emin Bay, Alleben Yüzme Havuzu'nda düzenlenen basın toplantısında, 7 yıl önce heyecanla başladığı yüzmede şampiyonluklar elde etmenin gururunu yaşadığını söyledi.

Bir işin mutlu yapıldığı sürece başarının geldiğini ifade eden Muhammed Emin, "Ben çok mutlu oldum, hırslandım, çalıştım. Dünya, Avrupa şampiyonlukları mutlu olduğum ve isteyerek yaptığım için geldi. Üç yıldır üst üste madalya almanın gururunu yaşıyorum. Üç yıldır da milli takımdayım. Çok şükür hiçbir zaman elim boş gelmedim. Ülkeme de gurur yaşattığım için çok mutluyum." diye konuştu.

Muhammed Emin, aldığı madalyalarla başarısının tesadüf olmadığını kanıtladığını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Başarının tesadüf olmadığını hepimiz biliyoruz. Ben bunu nasıl kanıtladım. 2016 yılında dünya şampiyonasından ülkeme bronz madalyayla geldim. Bir işi bir kez yaparsın şans, ikinci kez yaparsın tesadüf, üçüncü kez ve sonrasında azim ve istikrarın ne olduğunu herkes anlar. Tesadüf olmadığını kanıtlamak için çalıştım. En çok altın madalyayı almanın gururunu yaşıyorum. Bu gururu şehrime, ülkeme, aileme herkese yaşatmanın mutluluğunu yaşıyorum."

"AĞLAYARAK YÜZDÜM"

"Çok zorlandım, yoruldum ama çok çalışarak bayrağımızı dalgalandırdık. Vatan, bayrak sevgisiyle büyüdük. Canımın yanmasına rağmen 'Türkiye' diyerek ayağa kalktım. Son yarışta paletim yeni olduğu için inanılmaz derecede canım yandı. Ağlayarak yüzdüm. Çok zor bir andı. Vatan millet, sevgisiyle yüzdüm. O acıyı bir daha çekmek istemem. Zaten anlatılmaz yaşanır. Ama ülkemi en üstlerde tutuğum için mutluyum. İlklerin ve en iyilerin gururunu yaşıyorum. O da çok güzel."

 

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