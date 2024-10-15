Şampiyonlar Kupası sahibini buluyor: Fenerbahçe-Eczacıbaşı

Voleybolda 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası, 16 Ekim Çarşamba (yarın) sahibini bulacak.

Geçen sezonun Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe Medicana ile 2024 AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Eczacıbaşı Dynavit, saat 19.00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

İki takım, geçen sezon iki organizasyonda da finalde karşılaşmış ve sarı-lacivertliler salondan mutlu ayrılan taraf olmuştu.

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek organizasyonda daha önce Eczacıbaşı 5, Fenerbahçe ise 4 kez mutlu sona ulaşmıştı.