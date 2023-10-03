Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu! Galatasaray Şampiyonlar Ligi fikstürü ve maç programı
Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu heyecanı bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvadaki temsilcimiz olan Süper Lig şampiyonu Galatasaray, grubundaki 2. maçında bu akşam İngiliz devi Manchester United'la kozlarını paylaşacak. İşte, büyük bir merakla beklenen zorlu mücadele öncesi grupta şimdiye kadar alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu...
Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta karşılaşmaları bu akşam itibariyle başlıyor. Söz konusu turnuvada boy gösteren temsilcimiz Galatasaray, 2. maçında İngiltere ekibi Manchester United'a konuk olacak. İşte, söz konusu maçın öncesi puan durumu ve sarı kırmızılı ekibimizin fikstürü...
ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU MAÇ SONUÇLARI
Manchester United - Galatasaray (22:00) Exxen
Kopenhag - Bayern Münih (22:00) TV8,5
ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
1- Bayern Münih / 3 Puan
2- Galatasaray / 1 Puan
3- Kopenhag / 1 Puan
4- Manchester United / 0 Puan
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
3 EKİM ÇARŞAMBA
Manchester United - Galatasaray
24 EKİM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Bayern Münih
8 KASIM ÇARŞAMBA
Bayern Münih- Galatasaray
29 KASIM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Manchester United
12 ARALIK ÇARŞAMBA
Kopenhag - Galatasaray
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 2023-2024 SEZONU TAKVİMİ
Son 16 turu maçlarının kura çekimi 18 Aralık
Eşleşmelerdeki ilk maçlar 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat
Çeyrek finale kalacak takımlar 5-6 Mart ve 16-17 Mart rövanş maçları ile belli olacak
Çeyrek final
İlk maçlar: 9-10 Nisan 2024
İkinci maçlar: 16-17 Nisan 2024
Yarı final
İlk maçlar: 30 Nisan-1 Mayıs 2024
İkinci maçlar: 7-8 Mayıs 2024
Final: 1 Haziran 2024 - Wembley (İngiltere)