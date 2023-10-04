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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu! Galatasaray kaçıncı sırada ve kaç puanı var? GS maç fikstürü... - Galatasaray Haberleri

        Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu güncel! Galatasaray kaçıncı sırada ve kaç puanı var?

        Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'nda 2. maçında deplasmanda karşı karşıya geldiği İngiliz devi Manchester United'ı; Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi'nin golleriyle 3-2 mağlup etti ve büyük bir başarıya imza attı. Söz konusu galibiyetin ardından futbolseveler için; Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumunda Galatasaray kaçıncı sırada ve kaç puanı var sorularının yanıtlarını derledik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 10:35 Güncelleme: 04.10.2023 - 10:35
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        1

        Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 2. hafta heyecanı dün akşam oynanan 2 mücadeleyle devam etti. Galatasaray'ın deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup etmesinin yanı sıra Alman devi Bayern Münih de Kopenhag deplasmanından 3 puanla döndü. İşte, grupta son durum...

        2

        ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU 2. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

        Manchester United 2-3 Galatasaray

        Kopenhag 1-2 Bayern Münih

        ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

        1- Bayern Münih / 6 Puan

        2- Galatasaray / 4 Puan

        3- Kopenhag / 1 Puan

        4- Manchester United / 0 Puan

        3

        GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

        24 EKİM ÇARŞAMBA

        Galatasaray - Bayern Münih (19:45)

        8 KASIM ÇARŞAMBA

        Bayern Münih- Galatasaray

        29 KASIM ÇARŞAMBA

        Galatasaray - Manchester United

        12 ARALIK ÇARŞAMBA

        Kopenhag - Galatasaray

        4

        ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 2023-2024 SEZONU TAKVİMİ

        Son 16 turu maçlarının kura çekimi 18 Aralık

        Eşleşmelerdeki ilk maçlar 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat

        Çeyrek finale kalacak takımlar 5-6 Mart ve 16-17 Mart rövanş maçları ile belli olacak

        Çeyrek final

        İlk maçlar: 9-10 Nisan 2024

        İkinci maçlar: 16-17 Nisan 2024

        Yarı final

        İlk maçlar: 30 Nisan-1 Mayıs 2024

        İkinci maçlar: 7-8 Mayıs 2024

        Final: 1 Haziran 2024 - Wembley (İngiltere)

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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