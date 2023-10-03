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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu güncel! Şampiyonlar Ligi Galatasaray maç sonuçları ve fikstürü! GS kaçıncı sırada ve kaç puanı var? - Galatasaray Haberleri

        Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu! Galatasaray Şampiyonlar Ligi fikstürü ve maç programı

        Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu heyecanı bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvadaki temsilcimiz olan Süper Lig şampiyonu Galatasaray, grubundaki 2. maçında bu akşam İngiliz devi Manchester United'la kozlarını paylaşacak. İşte, büyük bir merakla beklenen zorlu mücadele öncesi grupta şimdiye kadar alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 15:12 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:12
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        1

        Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta karşılaşmaları bu akşam itibariyle başlıyor. Söz konusu turnuvada boy gösteren temsilcimiz Galatasaray, 2. maçında İngiltere ekibi Manchester United'a konuk olacak. İşte, söz konusu maçın öncesi puan durumu ve sarı kırmızılı ekibimizin fikstürü...

        2

        ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU MAÇ SONUÇLARI

        Manchester United - Galatasaray (22:00) Exxen

        Kopenhag - Bayern Münih (22:00) TV8,5

        ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

        1- Bayern Münih / 3 Puan

        2- Galatasaray / 1 Puan

        3- Kopenhag / 1 Puan

        4- Manchester United / 0 Puan

        3

        GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

        3 EKİM ÇARŞAMBA

        Manchester United - Galatasaray

        24 EKİM ÇARŞAMBA

        Galatasaray - Bayern Münih

        8 KASIM ÇARŞAMBA

        Bayern Münih- Galatasaray

        29 KASIM ÇARŞAMBA

        Galatasaray - Manchester United

        12 ARALIK ÇARŞAMBA

        Kopenhag - Galatasaray

        4

        ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 2023-2024 SEZONU TAKVİMİ

        Son 16 turu maçlarının kura çekimi 18 Aralık

        Eşleşmelerdeki ilk maçlar 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat

        Çeyrek finale kalacak takımlar 5-6 Mart ve 16-17 Mart rövanş maçları ile belli olacak

        Çeyrek final

        İlk maçlar: 9-10 Nisan 2024

        İkinci maçlar: 16-17 Nisan 2024

        Yarı final

        İlk maçlar: 30 Nisan-1 Mayıs 2024

        İkinci maçlar: 7-8 Mayıs 2024

        Final: 1 Haziran 2024 - Wembley (İngiltere)

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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