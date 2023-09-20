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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve maç sonuçları! Galatasaray Şampiyonlar Ligi fikstürü ve maç programı - Galatasaray Haberleri

        Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu! Galatasaray Şampiyonlar Ligi fikstürü ve maç programı

        Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu heyecanı başladı. Söz konusu turnuvada ülkemizi bu yıl temsil edecek olan Galatasaray, bu akşam ilk maçına çıktı ve artık gelecek karşılaşmasını beklemeye başladı. İşte, Galatasaray'ın grubundaki puan durumu, maç sonuçları ve fikstürü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 21:45 Güncelleme: 20.09.2023 - 21:45
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        1

        Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başladı ve gözler puan durumlarına çevrildi. Bu sezon ülkemizi söz konusu turnuvada temsil eden Galatasaray, ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ı ağırladı. İşte, söz konusu maçın ardından oluşan puan durumu ve sarı kırmızılı ekibimizin fikstürü...

        2

        ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

        1- Galatasaray / 1 Puan

        4- Kopenhag / 1 Puan

        3- Bayern Münih / 0 Puan (İlk maçını bu akşam oynayacak)

        4- Manchester United / 0 Puan (İlk maçını bu akşam oynayacak)

        3

        GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

        3 EKİM ÇARŞAMBA

        Manchester United - Galatasaray

        24 EKİM ÇARŞAMBA

        Galatasaray - Bayern Münih

        8 KASIM ÇARŞAMBA

        Bayern Münih- Galatasaray

        29 KASIM ÇARŞAMBA

        Galatasaray - Manchester United

        12 ARALIK ÇARŞAMBA

        Kopenhag - Galatasaray

        4

        ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 2023-2024 SEZONU TAKVİMİ

        Son 16 turu maçlarının kura çekimi 18 Aralık

        Eşleşmelerdeki ilk maçlar 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat

        Çeyrek finale kalacak takımlar 5-6 Mart ve 16-17 Mart rövanş maçları ile belli olacak

        Çeyrek final

        İlk maçlar: 9-10 Nisan 2024

        İkinci maçlar: 16-17 Nisan 2024

        Yarı final

        İlk maçlar: 30 Nisan-1 Mayıs 2024

        İkinci maçlar: 7-8 Mayıs 2024

        Final: 1 Haziran 2024 - Wembley (İngiltere)

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