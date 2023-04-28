Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmelerinin belli olmasıyla birlikte final maçı ile ilgili arayışlar da yoğunlaşmış durumda 10 Haziran 2023 Cumartesi günü oynanacak zorlu final öncesi merakla beklenen biletler de satışa çıktı. İşte, hem bilet fiyatları hem de yarı final ve final maçlarına dair bilgiler...