Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya girmişti! Kinsey Wolanski 4 yıl aradan sonra OnlyFans hesabı açtı!

Tottenham ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nin 18'inci dakikasında sahaya mayolu giren Kinsey Wolanski, 4 yıl aradan sonra OnlyFans hesabı açtığını duyurdu.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya girmişti! Kinsey Wolanski 4 yıl aradan sonra OnlyFans hesabı açtı!

    Liverpool ile Tottenham arasında oynanan Şampiyonlar Ligi final mücadelesinde sosyal medya üzerinden müstehcen şakalar yapan Kinsey Wolanski, mayolu bir şekilde sahaya atlayarak viral olmuştu. Fenomen haline gelen isim son olarak OnlyFans hesabı açtığını duyurdu.
  • Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya girmişti! Kinsey Wolanski 4 yıl aradan sonra OnlyFans hesabı açtı!

    2019 yılında İspanya'nın Madrid şehrinde oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nde, YouTube'da farklı videolar paylaşan Kinsey Wolanski, sahaya atlamıştı. 
  • Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya girmişti! Kinsey Wolanski 4 yıl aradan sonra OnlyFans hesabı açtı!

    Sahaya atlayan Kinsey, o gün yaptığı hareketle viral haline gelmiş ve bir anda Instagram'da 2.2 milyon takipçiye sahip olmuştu.
  • Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya girmişti! Kinsey Wolanski 4 yıl aradan sonra OnlyFans hesabı açtı!

    Kinsey yaptığı hareket sebebiyle bir geceyi hapishanede geçirmek zorunda kalmıştı. 
  • Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya girmişti! Kinsey Wolanski 4 yıl aradan sonra OnlyFans hesabı açtı!

    Şimdilerde 3.6 milyon takipçisi olan Kinsey Wolanski, 4 yıl aradan sonra yetişkin içerik platformu OnlyFans'a katıldığını duyurdu.
  • Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya girmişti! Kinsey Wolanski 4 yıl aradan sonra OnlyFans hesabı açtı!

    Sosyal medya pozlarıyla da beğeni toplayan Kinsey'in paylaşımları dakikalar içerisinde binlerce takipçisinin yorumunu alıyor.
  • Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya girmişti! Kinsey Wolanski 4 yıl aradan sonra OnlyFans hesabı açtı!

    26 yaşında olan Kinsey, helikopter pilotluğu yapıyor. Uçuş sırasında çektiği videolarını da 3.6 milyonluk Instagram sayfasında paylaşıyor. 
  • Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya girmişti! Kinsey Wolanski 4 yıl aradan sonra OnlyFans hesabı açtı!

    Fenomen isim Instagram'da @kinsey adıyla bulunabiliyor.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.