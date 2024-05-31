Şampiyonlar Ligi finalinin Londra'da hafta sonu harcamalarını yüzde 40 artırması bekleniyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mastercard, daha önceki finallerde yapılan kart harcamalarının verilerini kullanarak, final maçının oynanacağı kentte yapılacak kart harcamalarının analizini yaptı.

Analize göre, 1 Haziran'da oynanacak maç dolayısıyla İngiltere'de cumartesi-pazar günlerinde yapılan harcamanın yüzde 40 artması bekleniyor.

Geçen yıl İstanbul'daki finalin oynandığı günü kapsayan 9-11 Haziran'da 2022'nin aynı hafta sonuna göre yüzde 72, bir önceki haftaya göre yüzde 39 daha fazla turist harcaması gerçekleşti. İstanbul'daki harcama artışında final maçını oynayan takımların ülkelerinden gelen turistlerin harcaması ise yıllık bazda yaklaşık 4 katına, bir önceki hafta sonuna göre ise 2,3 katına çıktı.

REKLAM Turistlerin, ev sahibi şehirlerdeki kartlı harcama tutarında bir önceki hafta sonuna kıyasla yüzde 39, bir sonraki hafta sonuna göre ise yüzde 32 artış gözleniyor. Ortalama olarak finaller, ev sahibi şehirlerde turistlerin kartlı harcamalarını yüzde 40 artırıyor. İspanyol ve Alman turistlerin harcamalarının yılın geneline yayıldığı, temmuz ve ağustos aylarında zirveye çıktığı gözlemleniyor. İspanyol turistlerin İngiltere'de yaptığı harcamaların yüzde 42'si, Alman ziyaretçilerin yaptığı harcamaların ise yüzde 33'ü Londra'dan geçiyor. Almanların ortalama işlem hacmi İspanyollara göre yüzde 29 daha fazla gerçekleşiyor. Turistlerin en fazla harcama yaptığı sektörlerin başında konaklama, yemek, giyim ve sağlık sektörleri geliyor.