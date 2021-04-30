Şampiyonlar Ligi kupası sahibini buluyor

Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde erkeklerde ve kadınlarda şampiyon yarın belli oluyor.
İtalya'nın Verona kentindeki AGSM Forum'da oynanacak kadınlar Süper Finali'nde VakıfBank, İtalyan ekibi Carraro Imoco takımıyla TSİ 18.00'de karşı karşıya gelecek.
Aynı salondaki erkekler Süper Finali'nde ise Polonya'nın Grupa Azoty ZAKSA takımıyla İtalyan temsilcisi Trentino, TSİ 21.30'da şampiyonluk mücadelesi verecek.
SON 9 SEZONDA KUPAYI 6 KEZ TÜRK TAKIMLARI KAZANDI
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları, son 9 sezonun 6'sında şampiyonluk sevinci yaşadı.
Organizasyonun 2011 yılında İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'ini VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom alırken, 2012 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen Dörtlü Final'in şampiyonu ise Fenerbahçe Universal oldu. Ardından 2013 yılında tekrar İstanbul'da yapılan Dörtlü Final'de ise VakıfBank şampiyonluğu yine kazanarak kupayı Türkiye'de bıraktı.
Şampiyonlar Ligi'nin 2013-2014 sezonu Dörtlü Final'e Bakü ev sahipliği yaparken, final maçında Rus ekibi Dinamo Kazan, VakıfBank'ı yenerek şampiyon oldu ve Türk ekiplerinin 3 sezonluk serisi sona erdi.
Polonya'nın Szczecin kentinde 2015 yılında düzenlenen Dörtlü Final'de ise şampiyonluk kupasını Eczacıbaşı VitrA kaldırarak, Türk ekiplerinin toplamda dördüncü kez bu başarıyı elde etmesini sağladı.
2017 yılında İtalya'nın Imoco Volley, 2018 yılında da Romanya'nın CSM Volei Alba takımlarını finalde 3-0'lık setlerle mağlup eden VakıfBank, üst üste 2, toplamda ise 4. kez Avrupa'nın en büyük kupasını müzesine götürdü.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN ŞAMPİYONLARI
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ekipler şöyle:
Yıl
Takım
Ülke
1961
Dinamo Moskova
SSCB
1962
Bruvestnik Odesa
SSCB
1963
Dinamo Moskova
SSCB
1964
Levski-Spartak Sofya
Bulgaristan
1965
Dinamo Moskova
SSCB
1966
CSKA Moskova
SSCB
1967
CSKA Moskova
SSCB
1968
Dinamo Moskova
SSCB
1969
Dinamo Moskova
SSCB
1970
Dinamo Moskova
SSCB
1971
Dinamo Moskova
SSCB
1972
Dinamo Moskova
SSCB
1973
Nim-Se Budapeşte
Macaristan
1974
Dinamo Moskova
SSCB
1975
Dinamo Moskova
SSCB
1976
Ruda Hvezda Prag
Çekoslavakya
1977
Dinamo Moskova
SSCB
1978
Traktör Schwerin
Doğu Almanya
1979
CSKA Sofya
Bulgaristan
1980
Ruda Hvezda Prag
Çekoslavakya
1981
Uralochka Sverdlovsk
SSCB
1982
Uralochka Sverdlovsk
SSCB
1983
Uralochka Sverdlovsk
SSCB
1984
CSKA Sofya
Bulgaristan
1985
ADK Almatı
SSCB
1986
CSKA Moskova
SSCB
1987
Uralochka Sverdlovsk
SSCB
1988
Olimpia Teodora Ravenna
İtalya
1989
Uralochka Sverdlovsk
SSCB
1990
Uralochka Sverdlovsk
SSCB
1991
Mladost Zagreb
Yugoslavya
1992
Olimpia Teodora Ravenna
İtalya
1993
Parmalat Matera
İtalya
1994
Uralochka Ekaterinburg
Rusya
1995
Uralochka Ekaterinburg
Rusya
1996
Parmalat Matera
İtalya
1997
Foppapedretti Bergamo
İtalya
1998
OK Dubrovnik
Hırvatistan
1999
Foppapedretti Bergamo
İtalya
2000
Foppapedretti Bergamo
İtalya
2001
Volley Modena
İtalya
2002
RC Cannes
Fransa
2003
RC Cannes
Fransa
2004
Tenerife Marichal
İspanya
2005
Foppapedretti Bergamo
İtalya
2006
Sirio Colussi Perugia
İtalya
2007
Foppapedretti Bergamo
İtalya
2008
Colussi Perugia
İtalya
2009
Volley Bergamo
İtalya
2010
Volley Bergamo
İtalya
2011
VakıfBank Güneş Sigorta TT
TÜRKİYE
2012
Fenerbahçe Universal
TÜRKİYE
2013
VakıfBank
TÜRKİYE
2014
Dinamo Kazan
Rusya
2015
Eczacıbaşı VitrA
TÜRKİYE
2016
Pomi Casalmaggiore
İtalya
|2017
|VakıfBank
TÜRKİYE
|2018
|Vakıfbank
TÜRKİYE
|2019
|Igor Gorgonzola Novara
İtalya
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