Şampiyonlar Ligi kupası sahibini buluyor

Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde erkeklerde ve kadınlarda şampiyon yarın belli oluyor.

İtalya'nın Verona kentindeki AGSM Forum'da oynanacak kadınlar Süper Finali'nde VakıfBank, İtalyan ekibi Carraro Imoco takımıyla TSİ 18.00'de karşı karşıya gelecek.

Aynı salondaki erkekler Süper Finali'nde ise Polonya'nın Grupa Azoty ZAKSA takımıyla İtalyan temsilcisi Trentino, TSİ 21.30'da şampiyonluk mücadelesi verecek.

SON 9 SEZONDA KUPAYI 6 KEZ TÜRK TAKIMLARI KAZANDI

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları, son 9 sezonun 6'sında şampiyonluk sevinci yaşadı.

Organizasyonun 2011 yılında İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'ini VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom alırken, 2012 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen Dörtlü Final'in şampiyonu ise Fenerbahçe Universal oldu. Ardından 2013 yılında tekrar İstanbul'da yapılan Dörtlü Final'de ise VakıfBank şampiyonluğu yine kazanarak kupayı Türkiye'de bıraktı.

Şampiyonlar Ligi'nin 2013-2014 sezonu Dörtlü Final'e Bakü ev sahipliği yaparken, final maçında Rus ekibi Dinamo Kazan, VakıfBank'ı yenerek şampiyon oldu ve Türk ekiplerinin 3 sezonluk serisi sona erdi.

Polonya'nın Szczecin kentinde 2015 yılında düzenlenen Dörtlü Final'de ise şampiyonluk kupasını Eczacıbaşı VitrA kaldırarak, Türk ekiplerinin toplamda dördüncü kez bu başarıyı elde etmesini sağladı.

2017 yılında İtalya'nın Imoco Volley, 2018 yılında da Romanya'nın CSM Volei Alba takımlarını finalde 3-0'lık setlerle mağlup eden VakıfBank, üst üste 2, toplamda ise 4. kez Avrupa'nın en büyük kupasını müzesine götürdü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN ŞAMPİYONLARI

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ekipler şöyle: