2021-2022 Şampiyonlar Ligi sezonu ön eleme ve play-off turları takvim belli oldu. Ülkemizi bu yıl Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin temsil edeceği turlarla ilgili bilgileri bir araya getirdik...
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kurası ne zaman?
2021/22 sezonunda Süper Lig'i 2. bitiren Fenerbahçe'nin Avrupa yolu netleşti. Rangers, Avrupa Ligi finalini kaybettiği için Sarı-Lacivertliler, Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.
Bu turdaki rakip 14 Haziran'da çekilecek kura çekimiyle belli olacak. İlk maç 19-20 Temmuz'da, rövanş ise 26-27 Temmuz'da oynanacak.
Şampiyonlar Ligi ön eleme turları tarihleri şu şekilde:
2. Ön Eleme Turu:
Kura Çekimi: 15 Haziran
İlk Maçlar: 19-20 Haziran
Rövanşlar: 26-27 Haziran
3. Ön Eleme Turu:
Kura Çekimi: 18 Temmuz
İlk Maçlar: 2-3 Ağustos
Rövanşlar: 9 Ağustos
Play-off Turu Eşleşmeleri: (Trabzonspor'un kura çekimi ne zaman?)
Kura Çekimi: 1 Ağustos
İlk Maçlar: 16-17 Ağustos
Rövanşlar: 23-24 Ağustos
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