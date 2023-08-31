Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman ve saat kaçta? Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman ve saat kaçta? Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup kura çekimi için beklenen tarih geldi çattı. Bugün gerçekleştirilecek olan kura çekiminde 3 ön eleme turunu da başarıyla geçen temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri de belli olacak. İşte, futbolseverlerin merakla beklediği devler ligi kura çekimi hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 10:09 Güncelleme: 31.08.2023 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı bu akşam itibariyle başlıyor. 32 takımın mücadele edeceği devler liginde Galatasaray da ülkemizi temsil etme hakkı kazandı ve 3 yıl aranın ardından yeniden turnuvada boy gösterecek. Peki, özellikle sarı kırmızılı futbolseverlerin heyecanla beklediği Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        2

        ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer alacağı ve Fransa'nın Monaco kentinde gerçekleştirilecek olan Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi bu akşam saat 19:00'da başlayacak ve TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        3

        İŞTE 2023-2024 ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI

        1. Pot: Manchester City, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Benfica, PSG, Sevilla, Feyenoord

        2. Pot: Manchester United, Real Madrid, BVB, Inter, Porto, Atletico, Arsenal, Leipzig

        3. Pot: Milan, Salzburg, Kızılyıldız, Shakhtar Donetsk, Braga, Lazio, PSV, Kopenhag

        4. Pot: Galatasaray, Newcastle Utd., Real Sociedad, Lens, Union Berlin, Celtic, Young Boys, Antwerp

        4

        GRUP TORBALARI NASIL OLUŞTURULACAK?

        Kulüpler, 2023 UEFA kulüp katsayılarına göre 4 torbaya yerleştirilecek. 2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile 2022-23 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu ve 2022 UEFA ülkeler sıralamasına göre ilk 6 ülkenin lig şampiyonları 1. torbayı oluşturacak.

        Diğer takımlar, 2022 UEFA takım katsayıları'na göre 2. , 3. ve 4. torbalara ayrılacak. Aynı ülke takımları aynı grupta yer almayıp, aynı tarih veya aynı saatlere maçları denk getirilmeyecek.

        5

        ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2023-24 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması, 19 Eylül 2023'te başlayıp 13 Aralık 2023'te sona erecek. Bu aşamada 32 takım gruplarda ilk iki sırayı almak için mücadele edecek.

        Gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar 2023-24 UEFA Avrupa Ligi eleme aşaması play-off turuna dahil olurken, sonuncu bitirenler ise Avrupa kupalarına veda edecek.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Johannesburg'da büyük yangın
        Johannesburg'da büyük yangın
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Ailesine kurşun yağdırmıştı! Mangal katliamında ölü sayısı 3 oldu!
        Ailesine kurşun yağdırmıştı! Mangal katliamında ölü sayısı 3 oldu!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Dünyadan Süper Mavi Ay manzaraları
        Dünyadan Süper Mavi Ay manzaraları
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        ABD'li Senatör kameralar karşısında yine dondu
        ABD'li Senatör kameralar karşısında yine dondu
        Kazada can kaybı 5 oldu! Meryem 2 gün dayanabildi!
        Kazada can kaybı 5 oldu! Meryem 2 gün dayanabildi!
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        İstanbul'da yaşandı! Dali maskeli soygun!
        İstanbul'da yaşandı! Dali maskeli soygun!
        İkinci el araç ve gayrimenkul ticaretinde yönetmelik değişikliği
        İkinci el araç ve gayrimenkul ticaretinde yönetmelik değişikliği
        Meteoroloji uyardı! Sıcak hava dalgası devam ediyor!
        Meteoroloji uyardı! Sıcak hava dalgası devam ediyor!
        Maaş zammında karar günü
        Maaş zammında karar günü
        Bakan Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        Mansur Yavaş'tan yerel seçim açıklaması
        Mansur Yavaş'tan yerel seçim açıklaması