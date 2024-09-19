Şampiyonlar Ligi maç takvimi 19 Eylül: Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var, hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezon başladı. Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda ilk maçlar 17-19 Eylül tarihleri arasında oynanacak. Şifresiz olarak ekranlara gelecek maçlar da belli oldu. Bu noktada 2024-2025 Şampiyonlar Ligi maç takvimi ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var, Devler Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 19 Eylül Şampiyonlar Ligi maç programı ve canlı yayın kanalları…