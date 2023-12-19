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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Ekmas, PAOK Mateco ekibine konuk olacak - Basketbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Ekmas, PAOK Mateco ekibine konuk olacak

        Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu 6. haftasında yarın Yunanistan'ın PAOK mateco ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 14:06 Güncelleme: 19.12.2023 - 14:06
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        Galatasaray Ekmas, Yunan deplasmanında
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        Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu 6. haftasında yarın saat 20.30'da Yunanistan'ın PAOK mateco ekibi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Müsabaka PAOK Sports Arena'da oynanacak.

        Grubundaki son maçta Portekiz'in Benfica ekibini 87-63 yenen sarı-kırmızılılar, 3. sırada bulunuyor. PAOK mateco ise elde ettiği 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor.

        İki takım arasında İstanbul'da oynanan müsabakayı konuk ekip 88-77 kazanmıştı.

        Galatasaray Ekmas'ın, 5. maçlar sonucunda son 16 turuna kalmak için play-in mücadelesine çıkması kesinleşmişti.

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